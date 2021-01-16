حكام الإمارات يعزون أمير الكويت بوفاة الشيخة فضاء

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.