انت الان تتابع خبر القبض على عصابة مختصة بتزوير العملة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "من خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين من بينهم امرأة يقومون بتزيف العملة الاجنبية والمحلية".



وتابعت الوكالة، أنه "تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق مختص واستدراج احد افراد العصابة وبدلالته تم القبض على باقي افرادها في محافظة البصرة وبالجرم المشهود وبحوزتهم (٥) طابعات ليزرية واجهزة استنساخ ملونة واحبار وورق خاص بالتزييف و عملة مزيفة مقدارها (11,300,000 دينار عراقي ) و ( 65 ورقة فئة 100 $ امريكي مزيف) ، فضلاً عن ضبط (٥) مسدسات مختلفه و مواد مخدرة تقدر ببضع غرامات وادوات تعاطي وآلة قص الورق المستخدم للتزييف، حيث تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة بموجب وصل استلام اصوالي".