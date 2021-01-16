"القاضية ممكن".. هل تنهي بيلوسي حكم ترامب بمذكرة الشيوخ؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطورات متلاحقة تسرع وتيرة الأحداث وسط توقعات بإرسال مذكرة عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

مصدر مطلع توقع إرسال رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مذكرة عزل ترامب إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المصدر المطلع، لتبدأ المحاكمة رغم أن بيلوسي لم تقل صراحة، الجمعة، متى ستفعل ذلك بشكل دقيق.

قرار بيلوسي بشأن نقل قرار اتهام ترامب إلى مجلس الشيوخ يتزامن مع مساعي الديمقراطيون بمجلسي النواب والشيوخ، والإدارة الأمريكية الجديدة، إلى تحقيق التوازن بين المحاكمة وأجندة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم تحدد بيلوسي تاريخ إرسال مذكرة العزل، كما لم تقدم تلميحات عند سؤالها عن المساءلة خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعة.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته يوم 19 يناير/كانون الثاني الجاري، أي قبل يوم من تنصيب بايدن، ما يعني أن المحاكمة قد تبدأ بعد ساعة من تنصيب الرئيس المنتخب باليوم التالي، رغم أن مساعدين يتوقعون أنها قد تبدأ يوم 21 يناير/كانون الثاني.

ولا يزال الديمقراطيون يحاولون تحديد المدة التي يجب أن تستغرقها المحاكمة، بينما يحاولون إدانة ترامب بـ"التحريض على التمرد".

والأربعاء، صوت مجلس النواب على مساءلة ترامب استعدادا لعزله، بـ232 صوتًا، بينهم 10 نواب جمهوريين، مقابل 197 صوتًا ضد القرار.

وبغض النظر عن التوقيت، فإنه من المرجح أن تبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد مغادرة ترامب لمنصبه، فيما يتحدث بعض حلفاء الرئيس المنتهية ولايته ونواب بالحزب الجمهوري عن وجود مشاكل دستورية مع تلك المحاكمة حين يصبح مواطنا عاديا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت بيلوسي مراجعة "صارمة" لجميع الاحتياطات الأمنية بعد اقتحام مبنى الكابيتول.

وأضافت أن المراجعة مستقلة عن المراجعة البرلمانية المقبلة والتقييم الخارجي لأعمال قوات الأمن.

وتم تعزيز الأمن حول مبنى الكابيتول بشكل كبير، بما في ذلك وضع حواجز إضافية حول الموقع بعد اقتحام المبنى من جانب أنصار ترامب.

وفيما يتعلق بالتنصيب الوشيك للرئيس الجديد جو بايدن الأربعاء المقبل، قالت بيلوسي إنه تم التخطيط، بسبب وباء كورونا، لحفل يضم عددا أقل من الضيوف.