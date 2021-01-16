مواجهة الإرهاب.. بريطانيا تدرب 500 جندي صومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كثف فريق عسكري بريطاني من تدريباته لقوات صومالية في إطار التزام المملكة المتحدة بإحلال السلام والأمن بالمنطقة.

الحكومة البريطانية أعلنت اكتمال تدريب 500 جندي صومالي على شكل خمس دفعات، آخرها تتكون من 113 وتم تخريجها في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفق بيان رسمي نشره موقع الحكومة البريطانية، فإن الجنود الصوماليين تدربوا على مهارات المشاة الأساسية لمحاربة الجماعات المسلحة.

وتشمل التدريبات الرماية والدوريات والمساعدة الطبية وتقنيات مكافحة العبوات الناسفة، وقدمها فريق عسكري مكون من 26 ضابط في السلاح الملكي البريطاني.

وبحسب المصدر نفسه، فقد جرت التدريبات في مدينة بيدوا بولاية جنوب غرب الصومال، وتم تصميم الدورة لمدة 8 أسابيع لكل واحدة، بهدف تعزيز قدرات الجيش الصومالي بإجراء عمليات أمنية لمواجهة تهديدات حركة "الشباب" والمنظمات الإجرامية الأخرى.

وكشفت بريطانيا أنها زودت الجيش الصومالي بمركبات عسكرية لدعم العمليات الأمنية، وثكنات جديدة في مدينة بيدوا، تتسع لـ450 جنديا.

كما تحملت مسؤولية تزويد الجنود الذين دربتهم بالزي الرسمي والمعدات اللازمة للعمل بشكل أكثر فعالية، مشيرة إلى أن التدريبات بدأت في سبتمبر/ أيلول 2019 .

ونقل البيان عن وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، قوله إن "الإنجاز يظهر التزام بريطانيا بمساعدة الصومال على توفير الأمن والاستقرار، ومحاربة الجماعات الإرهابية التي تهدد مصالح المملكة المتحدة في الداخل والخارج".

وتعهد الوزير بمواصلة المملكة المتحدة دعم الصومال عبر خطط لمضاعفة عدد القوات المدربة بموجب هذا المخطط في عام 2021.

من جانبه، قال السفير البريطاني لدى الصومال بين فيندر: "تلتزم بريطانيا بتدريب الجيش الصومالي في بيدوا، ونتوقع تدريب وحدة جديدة كل ثمانية أسابيع في العام المقبل، وإكمال تدريبنا للواء الثامن بحلول نهاية عام 2021"، بحسب المصدر نفسه.