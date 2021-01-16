العاهل الأردني يتوجه إلى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إلى أبوظبي في زيارة الإمارات هي الأولى في عام 2021.

وبحسب بيان للديوان الملكي الأردني، فإنه من المقرر أن يلتقي الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.



من جانب آخر، أدى الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائباً للملك عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حضر العاهل الأردني في أبوظبي قمة ثلاثية ضمت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاءت المشاركة حينها في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ناقشت عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.