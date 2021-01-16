مقتل جندي أممي خامس في مالي خلال 3 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد جنودها في انفجار أثناء مرور قافلة شمال مالي ليصبح الخامس على التوالي خلال 3 أيام.

وبحسب بيان للبعثة فإن أحد جنودها قتل في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور قافلة شمالي البلاد، ما يرفع إلى عدد جنود حفظ السلام الذين قتلوا في هذا مالي إلى خمسة خلال 3 أيام.



وأصيب اثنان من جنود حفظ السلام بجروح خطيرة في الانفجار قبل أن يتوفى أحدهما متأثرا بجروحه أثناء إجلائه.

وأوضحت أن الانفجار وقع في محيط تيساليت بمنطقة كيدالن فيما لم تكشف جنسية الجندي الذي قتل.

وأضاف البيان أنه "أثناء تأمين الموقع عثر على عبوة ناسفة أخرى وتم إبطالها بالقرب من موقع الانفجار".

والأربعاء الماضي، اصطدمت قافلة تابعة للأمم المتحدة بين دوينتزا وسط وتمبكتو شمال غرب البلاد بعبوة أو عبوات ناسفة قبل أن تستهدف بإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل أربعة من جنود قوة ساحل العاج المشاركة في قوات حفظ السلام.

وخسرت بعثة الأمم المتحدة في مالي 146 من عناصرها في هجمات منذ انتشارها في 2013.

وبين هؤلاء القتلى سقط 60 خلال أو بعد انفجار عبوات ناسفة التي تعد من الوسائل الأكثر استخداما في منطقة الساحل من قبل الجماعات الإرهابية التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بتنظيم داعش الإرهابي.

وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أعلنت الخميس مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة تسببت في مقتل خمسة جنود من قوة "برخان" الفرنسية المناهضة للإرهابيين في مالي.

ومنذ مطلع العام يخوض جنود ماليون وفرنسيون عملية مشتركة في وسط البلاد.

وأثارت غارة جوية خلال هذه العملية جدلا إذ ذكر قرويون أنها أصابت حفل زفاف وخلفت 20 قتيلا بينما تؤكد باريس وباماكو أن القصف طال منزلا قتل فيه إرهابيون فقط.