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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا تجاوزت 2 مليون حالة عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
تجاوز وفيات كورونا عالميا الـ 2,000,000 حالة وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنزز.
و بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 93 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و995 ألفا و134 حالة وفاة.
وأظهر إحصاء لـ " رويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.