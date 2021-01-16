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وفيات كورونا تجاوزت 2 مليون حالة عالمياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوز وفيات كورونا عالميا الـ 2,000,000 حالة وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنزز.

 

و بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 93 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و995 ألفا و134 حالة وفاة.

 

وأظهر إحصاء لـ " رويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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