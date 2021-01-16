وفيات كورونا تجاوزت 2 مليون حالة عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

تجاوز وفيات كورونا عالميا الـ 2,000,000 حالة وفق إحصاء جامعة جونز هوبكنزز.



و بلغ عدد المصابين بفيروس " كورونا " المستجد على مستوى العالم أكثر من 93 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليون و995 ألفا و134 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لـ " رويترز " أن الإصابات بالفيروس سجلت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.