موقع فيسبوك يحصن واشنطن في يوم "تنصيب بايدن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قرر موقع فيسبوك حظر جميع الإعلانات المرتبطة بتنظيم فعاليات قرب الكونجرس والبيت الأبيض في واشنطن، يوم تنصيب جو بايدن رئيسا.



ورفعت السلطات الأمريكية من مستوى إجراءاتها الأمنية، استعدادا لحفل التنصيب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وفي الأيام القليلة الماضية، تصاعدت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات يوم تنصيب بايدن.

وتسابق السلطات الأمريكية الزمن للحيلولة دون تكرار المشاهد المأساوية المرتبطة بالكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، حين اقتحم أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المبنى.

وزارة الدفاع (البنتاجون) بدورها طالبت حكام الولايات الأمريكية بإرسال مزيد من قوات الحرس الوطني لتأمين واشنطن أثناء التنصيب.

وستكون مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة مختلفة هذه المرة؛ إذ يتوقع إجراؤها بشكل افتراضي في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتشهد مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي دوما إجراءات أمن مشددة بقيادة جهاز الخدمة السرية، إلا أن إجراءات تأمين المراسم هذا العام ستكون أكبر من المعتاد بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني في محاولة لمنع التصديق النهائي على فوز بايدن.

والأربعاء 6 يناير/كانون الثاني الجاري، صادق الكونجرس الأمريكي على فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة بعد ساعات درامية شهدها مبنى الكابيتول.

وقبل أسبوع، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، أنّ حسابَي ترامب على موقعي فيسبوك وأنستقرام سيظلان محظورين إلى أجل غير مسمّى ولمدة "أسبوعين على الأقلّ"، وذلك على خلفية اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته الكابيتول.