اخبار العالم

رئيس الحكومة الفرنسية يعلن أن بلاده تواجه انخفاضا حادا في إمدادات لقاح فايزر

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الحكومة الفرنسية يعلن أن بلاده تواجه انخفاضا حادا في إمدادات لقاح فايزر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستيكس أن بلاده تواجه انخفاضا حادا في توصيلات لقاحات شركة فايزر الأمريكية ضد فيروس ، ما سيجبرها على إدخال "تعديل في وتيرة التطعيمات" ضمن حملة التلقيح ضد الوباء في البلاد.

 

وقال كاستيكس في بيان صادر عن رئاسة الحكومة: سيكون هناك "انخفاض حاد" في عمليات تسليم شركة فايزر وسيتعين على السلطات "تعديل وتيرة التطعيمات" الجارية في الظرف الراهن.

 

 

وسجلت فرنسا 288 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا