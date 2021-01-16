شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان 2021 تنوع سياسى وتمثيل تاريخى للأحزاب والتحالفات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت رحلة تشريعية جديدة لبرلمان 2021 – 2026 فى 10 يناير، وبدأ الفصل التشريعى الثانى فى 12 يناير 2021 بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للانعقاد، وشكل البرلمان الجديد بتنوع كبير من الأحزاب ومختلف الأطياف المجتمعية.

ومثلت الأحزاب فى البرلمان بـ13 حزبا، حيث جاء أعضاء مجلس النواب 596 بينهم 567 منتخبا و28 معينا، بإجمالى 93 مقعدا للمستقلين، بنسبة 16,4%، و474 مقعدا للحزبيين بنسبة 79، 5%، وضم البرلمان 162 امرأة من بينهم 148 نائبة منتخبة على المقاعد الفردية والقائمة و14 نائبة معينة، كما جاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب 31 نائبا.