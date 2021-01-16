شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان 2021 تمثيل قوى للمرأة والشباب تحت قبة المجلس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس النواب الثلاثاء الماضى 12 يناير، أولى جلسات الفصل التشريعى الثانى عن الفترة "2021 -2026"، بعد دعوة الرئيس السيسى المجلس للانعقاد فى دور الانعقاد الأول، والذى حضره 593 نائبا من إجمالى 596، بعد وفاة 3 نواب عقب إعلان فوزهم فى الانتخابات البرلمانية.

بلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا، بينهم 567 منتخبا، و28 معينا، بإجمالى 93 مقعدا للمستقلين، بنسبة 16,4%، و474 مقعدا للحزبيين بنسبة 79، 5%، وجاءت الأحزاب الممثلة فى البرلمان 13 حزبا، من ضمنهم 12 شاركوا من خلال القائمة الوطنية من اجل مصر، كما جاء أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مجلس النواب 31 نائبا، وانضم إلى مجلس النواب 6 من شباب خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ومن أهم ما ميز البرلمان، ترأس سيدة الجلسة الإجرائية لمجلس النواب لأول مرة فى تاريخه، وهى النائبة فريدة الشوباشى، لاعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وضم البرلمان 162 امرأة من بينهم 148 نائبة منتخبة على المقاعد الفردية والقائمة و14 نائبة معينة.