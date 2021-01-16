شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة بنى سويف.. ويؤكد أهمية التعاون مع الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم السبت، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، فى مكتبه، والذى حرص على تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وقام رئيس جامعة بنى سويف بإهداء رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفى المقابل اهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لرئيس جامعة بنى سويف، مؤكدا على أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بنى سويف.

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التى أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلى أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ومن بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.