شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رسائل من الحكومة لمجلس النواب مع انطلاقه 2021.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب والتى عقدت الأسبوع الماضى وشهدت انتخاب هيئة المكتب، كلمة بهذه المناسبة نقل فيها تقدير الحكومة للمجلس النيابى وأعضاءه.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الرسائل التى وجهها المستشار علاء الدين فؤاد:

1- أنقل لدولتكم وللسادة أعضاء مجلسكم الموقر بصفتى ممثل الحكومة الدائم بهذا المجلس بالغ تقدير دولة الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء، وتبريكاته وزملائى الوزراء كافة على انطلاق الفصل التشريعى الثانى للمجلس والتمنيات بِالتوفيق فيما أنتم مقبلون عليه، متمنين لسيادتكم التوفيق وسدد خطاكم.

2- تتشرف الحكومة بأن تمد أيدى التعاون الدائم لمجلسكم الموقر رئيسا وأعضاء لتمكينه من أداء رسالته، وانطلاقا من وحدة التكاتف والتعاون من أجل تحقيق مصلحة الوطن.

3- وجه التهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى، ووكيلى المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين، على فوزهم بمناصب هيئة مكتب المجلس، حيث يكتمل بنيان المجلس.

4- الدولة قادرة على تحقيق إنجازات غير مسبوقة فى وقت قصير بفضل الإرادة الحقيقية التى تمتلكها القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تثبيت دعائم دولة القانون.