الولايات المتحدة الأمريكية تعلن تصنيف الإمارات والبحرين شريكين رئيسيين لواشنطن

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين كشريكين رئيسيين لواشنطن.



وقال البيت الأبيض في بيان، إن الخطوة الأمريكية اعتراف بالشراكة الاستثنائية مع البلدين والتزامهما بمكافحة التطرف والإرهاب.

وأوضح البيت الأبيض، أن تصنيف الإمارات والبحرين كشريكين رئيسيين لواشنطن، يظهر مستوى جديدا للشراكة بينهما وبين الولايات المتحدة.

وأكد البيان، أن اعتبار الإمارات والبحرين شريكين للولايات المتحدة يؤكد الالتزام بالتعاون ويعكس شجاعتهما وقيادتهما وتصميمهما غير العادي فيما يتعلق بتوقيعهما على الاتفاقيات الإبراهيمية.

ولقرابة 5 عقود ارتبطت الإمارات والولايات المتحدة بشراكة وعلاقات ثنائية تزداد عمقا ومتانة شكلت مسيرة تاريخية تقوم على التحالف والتعاون.

وفتحت خطوة الإمارات الشجاعة والجريئة بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل الباب واسعا أمام العرب للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.

ومنذ المكالمة التاريخية التي جرت بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 13 أغسطس/آب الماضي، لم يعد يمر شهر، إلا وتعلن دولة عربية جديدة الانضمام لمسار السلام.

الإعلان الإماراتي أتبعه قرار بحريني في 11 سبتمبر/أيلول الماضي يعلن الانضمام أيضا لقطار السلام.