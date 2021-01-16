شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل رقماً قياسياً من الإصابات بـ «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو - أ ف ب

سجلت المكسيك رقماً قياسياً، السبت، من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة هو الثاني هذا الأسبوع، بلغ 21 ألفاً و366 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها السلطات الصحية.

وأبلغت وزارة الصحة المكسيكية عن ألف و106 وفيات مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 128 مليون نسمة إلى 1,6 مليون إضافة إلى 139 ألفاً و22 وفاة، ما يجعلها في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تضرراً من الجائحة بالأرقام المطلقة، وفي المرتبة 18 في عدد الوفيات لكل مئة ألف نسمة، حسب قاعدة بيانات أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية.

وكان الأسبوع الممتد من 8 إلى 14 كانون الثاني/يناير الأكثر شدة في المكسيك منذ بداية الجائحة، مع متوسط 983 وفاة في اليوم ارتفع إلى 1314 الثلاثاء 12 كانون الثاني/يناير.

وتتركز الزيادة في حالات العدوى والوفيات في المناطق المكتظة بالسكان مثل العاصمة مكسيكو وضاحيتها الشاسعة حيث يعيش نحو 23 مليون شخص والتي أصبحت بؤرة للوباء في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وسجلت العاصمة 19 ألفاً و131 وفاة، إضافة إلى 395 ألفاً و506 إصابات منذ بداية الجائحة، مع معدّل إشغال للمستشفيات يبلغ نحو 90%. ورغم حالة الطوارئ، خففت المدينة حالة التأهب القصوى الجمعة من خلال السماح بافتتاح بعض المطاعم والشركات الأخرى، بعد أيام عدة من الاحتجاجات التي نفذها رجال أعمال وعمال تأثرت مداخيلهم بشكل كبير بسبب القيود الصحية.