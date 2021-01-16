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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاكم فلوريدا يأمر بتعبئة الحرس الوطني تجنباً لأعمال عنف قبل تنصيب بايدن

ميامي - أ ف ب

أمر حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، الجمعة، بتعبئة الحرس الوطني في هذه الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد، لمواجهة تهديدات مرتبطة بحصول أعمال عنف بعد أسبوع على هجوم استهدف الكابيتول شنه أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وسيبقى هذا الأمر الذي أصدره الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس سارياً حتى 24 كانون الثاني/يناير الجاري، وينص على أن الحرس الوطني يجب أن يساعد قوات الأمن المحلية والفيدرالية في حال حدوث اضطرابات.

وتتعرض سلطات البلاد لضغوط قبل أيام قليلة من أداء جو بايدن اليمين رئيساً للبلاد في 20 كانون الثاني/يناير. وسيقام حفل التنصيب وسط حراسة مشددة بعد الهجوم العنيف الذي شنه أنصار لترامب على الكونجرس في 6 كانون الثاني/يناير، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.

وألقي القبض في فلوريدا، الجمعة، على رجل دعا إلى حمل السلاح في مواجهة المتظاهرين المؤيدين لترامب. وقالت وزارة العدل في بيان إن دانييل بيكر، وهو من سكان تالاهاسي، عاصمة فلوريدا، اعتُقل لدعوته إلى مواجهة المتظاهرين الذين من المحتمل أن يتجمعوا خارج مقر الحكومة في فلوريدا، الأحد.

وقال لورانس كيف، المدعي الفيدرالي لمنطقة شمال فلوريدا، «لن نألو جهداً لرصد وردع وعرقلة أي شخص يخطط للتحريض أو ارتكاب أعمال عنف».

والرجل الموقوف جنديّ سابق في الجيش الأمريكي، وقد أعرب على وسائل التواصل الاجتماعي عن عزمه على تعطيل الاحتجاجات التي قد تحصل قبل تنصيب بايدن الأربعاء.

وقال المدعون المسؤولون عن القضية إن بيكر كان يقوم بالتجنيد ونشر مقاطع فيديو تظهر أسلحة متعددة بحوزته.