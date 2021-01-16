شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا والبرازيل تسجلان قرابة 1000 وفاة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

قالت وزارة الصحة بالبرازيل، السبت، إنها سجلت 69 ألفاً و198 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1151 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في رابع يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الوفيات حاجز الألف، فيما سجلت ألمانيا 18 ألفاً و678 إصابة و980 وفاة خلال 24 ساعة، وفقاً معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية، أنها رصدت 3151 إصابة جديدة و113 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مدينة ماناوس التي توشك إمدادات الأكسجين بها على النفاد في ظل موجة ثانية من الفيروس.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي في البلاد وصل إلى ثمانية ملايين و390341 إصابة، و208133 وفاة منذ ظهور المرض وذلك في ثالث أكبر تفش للجائحة في العالم.