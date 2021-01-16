شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6.1 يضرب غواتيمالا .. ولا أنباء عن سقوط ضحايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غواتيمالا - أ ف ب

ضرب زلزال قوي تبلغ شدته 6,1 درجة على مقياس ريختر، الجمعة، جنوب ووسط غواتيمالا حيث تقع العاصمة، لكن لم ترد أي معلومات عن خسائر بشرية أو مادية في الساعات التي أعقبت ذلك، كما أعلن المعهد الوطني للزلازل في البلاد.

وقال الناطق باسم المعهد اميليو بارياس للصحفيين إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 10,10 (16,10 ت غ) الجمعة حدد في المحيط الهادئ على بعد مئة كيلومتر عن الساحل وعلى عمق عشرة كيلومترات.

من جهته، صرح ديفيد دي ليون المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني، أن سكان الساحل الجنوبي لغواتيمالا والمنطقة الوسطى شعروا بالزلزال. وأضاف دي ليون "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جسدية أو أضرار مادية لكننا ما زلنا نجري تحقيقاً".

وتشهد غواتيمالا الواقعة عند نقطة التقاء الطبقات التكتونية لمنطقة البحر الكاريبي وجزر كوكوس وأمريكا الشمالية، زلازل باستمرار.