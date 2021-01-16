شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتسوق» يوفر عروض الإقامة في الفنادق والوجهات الشاطئية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يقدم مهرجان دبي للتسوق العديد من عروض الإقامة ضمن مجموعة من أفضل الفنادق والوجهات الشاطئية الفاخرة لمنح سكان دبي وزوارها فرصة الاستمتاع بأجواء الطقس المثالي حتى نهاية المهرجان في 30 يناير/ كانون الثاني. ويتميز شتاء دبي بطقسٍ مثالي للفعاليات والنشاطات والتقاط أجمل الصور، إلى جانب العديد من العروض الترويجية وعروض الترفيه والتسلية التي يقدمها مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، مجموعة من أفضل العروض التي تتيح لسكان دبي وزوارها تجارب تسوق استثنائية وقضاء أجمل السهرات مع العائلة والأصدقاء في الفندق الذي يختارونه.

وتشمل القائمة فندق وأجنحة ريكسوس النخلة وفندق موفنبيك جميرا بيتش وكانوبي باي هيلتون دبي السيف وهيلتون دبي الحبتور سيتي وفي هوتل كوريو كوليكشن وحبتور بالاس دبي، وأتلانتس النخلة ومنتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش، وبلازو فيرساتشي دبي في جداف ووترفرونت وفنادق ومنتجعات فيدا وكراون بلازا شارع الشيخ زايد، وإنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وليمون تري شارع الوصل وفندق فورتشن ديرة وكوين إليزابيث 2 في ميناء راشد.