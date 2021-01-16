شكرا لقرائتكم خبر عن ربط مطار رأس الخيمة بوجهات جديدة في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي عن تعزيز علاقة الشراكة القائمة مع «سبايس جيت» شركة الطيران الأكثر شعبية في الهند من حيث عدد المسافرين، وإضافة وجهات جديدة تربط الإمارة مع العديد من المدن والأقاليم في الهند. وتؤكد هذه الخطوة على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المطار في ترسيخ حضور رأس الخيمة على خارطة السفر في المنطقة.

وسيكون متاحاً أمام المسافرين مع شركة «سبايس جيت»، الوصول مباشرة إلى مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور من رأس الخيمة، فضلاً عن زيادة عدد الرحلات على محور دلهي - رأس الخيمة - دلهي. وتأتي إضافة الوجهات الخمس الجديدة وزيادة عدد الخدمات من مطار أنديرا غاندي الدولي بعد شهرين فقط من قيام شركة الطيران بتشغيل أولى رحلاتها إلى دلهي من مطار رأس الخيمة الدولي.

وقال أجاي سينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سبايس جيت»: «يسعدنا الإعلان عن إضافة مومباي وأمريتسار ولكناو وكوشين وجايبور إلى جدول رحلاتنا بين الهند ورأس الخيمة. ستلبي إضافة رحلاتنا الجديدة إلى رأس الخيمة المتطلبات الحالية للرحلات من وإلى الإمارات والهند، فضلاً عن المساعدة في الزيادة المتوقعة على هذا المحور».

وقال سانجاي خانا، المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: «نتطلع إلى القيام بدور مهم في دعم جهود الإمارة الرامية لاستقطاب 2.9 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025 والمساهمة في تنويع مصادر الدخل المحلي لرأس الخيمة من خلال دعم القطاع السياحي الذي يعد مقوماً أساسياً للتنمية المستدامة. نعمل حالياً على جذب المزيد من شركات الطيران إلى المطار، ونتوقع أن تنمو عملياتنا بشكل كبير هذا العام وذلك في ضوء العودة المتوقعة للنشاط الاقتصادي بعد كوفيد-19 وتزامناً مع استضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر المقبل».