شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنانديز يسجل رقماً قياسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز (26 عاماً) لاعب وسط مانشستر يونايتد رقماً قياسياً بعد حصده جائزة أفضل لاعب لشهر ديسمبر، إذ أصبح أول لاعب يحصد الجائزة 4 مرات في عام واحد متفوقاً على هاري كين نجم توتنهام الذي حصدها 3 مرات في 2017 .

وتوج فيرنانديز بجائزة أفضل لاعب في فبراير 2020 بعد وصوله للنادي قادماً من سبورتنج لشبونة في يناير ثم حصد جائزة يونيو بعد استئناف اللعب لمساعدته اليونايتد على الحصول على المركز الثالث في موسم 2019-2020، وفي نوفمبر الماضي حصد فيرنانديز جائزة أفضل لاعب للشهر لكن يبقى نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو الأكثر تتويجاً بها (7 مرات) يليه ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول

( 6 مرات) ثم روني وفان بيرسي ( 5 مرات) .

وعلى فيرنانديز حصد الجائزة مرة أخرى هذا الموسم كي يعادل محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل رقماً قياسياً بحصده الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018 ).