شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي الشطرنج» يدافع عن عرشه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه النرويجي ماجنوس كارلسن الملقب بـ«ميسي الشطرنج» خصمه فيك آن زي الملقب بـ«ويمبلدون الشطرنج» مساء اليوم السبت في بطولة تجري «أونلاين» بعد تعادله الجمعة مع علي رضا فيروزي (17 عاماً) - فرنسي من أصول إيرانية - والمرشح لخلافة كارلسن على عرش اللعبة، وتستمر البطولة في أيام 20، 25، 28 قبل ختامها في 31 من يناير الجاري.

وأخفق الرقم 1 في العالم في آخر بطولتين «أونلاين» بسب سرعة المباريات والوقت المحدود حيث تغير كبسة زر بالخطأ أو يتسبب غياب تكتيك عن البال في هزيمة فورية لكنه يستعد للبطولة العالمية الآن بنفس جديد. وسيحسم الأسبوعان المقبلان عرش الشطرنج لكارلسن أم لفيروزي الذي تخطى أداؤه سنه ويشبه المراقبون أسلوبه بأسلوب فيشر وكاسباروف وكارلسن في صباه.