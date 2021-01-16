شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات السيارات تتصارع من أجل الحفاظ على حصصها السوقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

كثفت وكالات السيارات في الإمارات عروضها الترويجية على موديلات عام 2020 والموديلات السابقة، مع طرحها الطرز الجديدة لعام 2021 والتي تم إطلاق معظمها بصورة افتراضية، بعد عام صعب على القطاع بفعل تأثيرات جائحة «كورونا» المستجد مثل باقي القطاعات الاقتصادية، وانخفاض متباين في نسب المبيعات.

وضاعفت وكالات وشركات السيارات من عروضها التي كانت قد أطلقتها نهاية العام الماضي 2020 حتى وصلت إلى الحد الأدنى من الربحية، للوصول إلى مستوى مستقر من المبيعات والحفاظ على حصتها السوقية، في حين طرحت بعض الشركات الأخرى عروضاً جديدة، سعياً منها لتعزيز مبيعاتها وحصصها السوقية، خاصة بعد فترة الركود التي شهدها السوق، والتي أثرت فيه تداعيات «كوفيد-19» حيث شملت العروض تخفيضات نوعية وأسعاراً منافسة على موديلات 2020 والموديلات السابقة.

جذب الجمهور

قدمت وكالات سيارات «نيسان وتويوتا وهوندا وميتسوبيشي وجيب وكيا وهيونداي ومرسيدس و بي أم دبليو» ووكالات أخرى عروضاً متنوعة لجذب شريحة واسعة من الجمهور الذين يبحثون عن مزايا إضافية عند قيامهم بشراء إحدى السيارات من معارض الشركة، وبالتالي تنشيط السوق الذي يمر حالياً بحالة انخفاض نسبي من ناحية المبيعات، ولهذا؛ يلجأ وكلاء السيارات إلى استمرارية العروض الترويجية من أجل الوصول إلى مستوى المبيعات المطلوب. فيما دفع الانخفاض الحاصل في مبيعات السيارات إلى لجوء وكالات السيارات إلى الترويج لفئات وطرق معينة، فمنها من قدم عروضاً على سيارات الدفع الرباعي، الجيب، ومنها من روّج للسيارات العائلية، والسيدان.

وتحرص شركات السيارات من خلال العروض الترويجية التي تقدمها على إفساح المجال أمام الموديلات الجديدة، وتقديم عروض ذات قيمة مضافة، تتمثل في تقديم خدمات أو عقد صيانة أو تأمين شامل أو عروض لتسهيل التمويل، مع إمكانية مبادلة السيارات المستعملة مع موديلات جديدة.

انتعاش متوقع

ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام الحالي انتعاشاً في بيع السيارات الجديدة، بسبب العروض الترويجية التي خفضت أسعار السيارات نسبياً، وعروض شهر رمضان التي يعول عليها الكثير من مشتري السيارات الجديدة ما يرفع نسبة المبيعات بشكل ملحوظ، حيث إن مستهلكين أجّلوا قرار شراء سيارة جديدة منذ منتصف العام الماضي2020 لتسوية أوضاعهم الاقتصادية واتضاح إمكانياتهم بالإضافة إلى الحصول على عروض وتخفيضات ذات قيمة جيدة.

وأطلقت الوكالات عروضاً على شراء السيارات مع تأجيل السداد لعدة أشهر والشراء على التقسيط بنسبة 0% فائدة، كما أطلقت بعض الشركات عروضاً ذات قيمة مضافة، من بينها التمتع بفترات خدمة طويلة لما بعد البيع، فضلاً عن عروض التأمين المجاني، وعروض سداد الدفعة الأولى تصل إلى 20%.