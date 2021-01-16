شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يلتقى أهالي منطقة صقر قريش لبحث مشكلات المنطقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، للقاء عدد من أهالي المنطقة صقر قريش بمحافظة القاهرة والحديث معهم حول تفاصيل المشكلة، تمهيدا لعرضها على الجهات المسؤولة وإيجاد حلول عاجلة.

جاءت الزيارة بناء على شكاوى مقدمة من أهالي منطقة صقر قريش بمحافظة القاهرة، بشأن عدم التزام جمعية صقر قريش بتنفيذ الرصف والتشجير، على الرغم من تحصيل ثمن هذه الخدمات.

وكان في مقدمة الأهالي الذين استقبلوا النائب محمد تيسير مطر، السيد عبد العزيز حسن، مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، ووعد مطر سكان المنطقة بإنهاء الأزمة عن طريقة مخاطبة الجهات المختصة وضرورة إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف.



جولة النائب محمد تيسير



النائب محمد تيسير أنثاء حديثه مع المواطنين