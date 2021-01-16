مبادرة رواد النيل تحتضن أكثر من 136 شركة ناشئة ورائد أعمال بنهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قالت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري إن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال الذين استفادوا من برنامج حاضنات الأعمال بلغ نحو 136 شركة ورائد أعمال في مجالات صناعية مختلفة.

وساعدت المبادرة على توفير أكثر من 563 فرصة عمل جديدة للشباب، بحسب بيان من المبادرة اليوم السبت.

وقال محمد عباس، رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن الشركات التي احتضنتها المبادرة نجحت في تحقيق مبيعات تجاوزت 30 مليون جنيها خلال العام الماضي 2020.

وأضاف عباس، أن البنوك المشاركة في رعاية تلك الحاضنات تضم بنك قطر الوطني الأهلي ويرعى حاضنة التصميم الإبداعي، فيما يرعى بنك التعمير والإسكان حاضنة الصناعات الهندسية، وحاضنة التغليف وتطوير المنتجات يرعاها بنك تنمية الصادرات، كما يرعى بنك قناة السويس حاضنة التطبيقات التكنولوجية.

وأوضح عباس أن برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل يناقش منذ بدايته ويطرح فرصا لرواد الأعمال لتقديم أفكار مبتكرة لحل مشاكل حقيقية خاصة في القطاع الصناع.

وأشار عباس، إلى أنه مع نهاية عام 2019، تعاونت المبادرة مع البنوك المشاركة في دراسة احتياجات السوق المصرب والفرص المتاحة وتعميق التصنيع المحلي.

وذكر العباس أنه مع بداية عام 2020 تم فتح باب التقديم لاحتضان أفكار الشباب ومشروعاتهم في المجالات المختلفة حتى وصل إجمالي الطلبات المقدمة للمبادرة لاحتضانها إلى قرابة 950 طلبًت من شركات ناشئة وصغيرة ورائد أعمال.

وأوضح عباس أن برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل يقدم دعما ماليا وعينيا للشركات من خلال التدريب أو الاستشارات أو التوجيه من خبراء بالمجال وأيضا إتاحة الفرص لحضور معارض أو مؤتمرات للتسويق للمنتجات وايضا تجهيز الشركات للتشبيك مع مستثمرين.

ويذكر أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة قومية انطلقت في فبراير 2019 لتمثل حلقة هامة في سلسلة جهود البنك المركزي المصري لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري خاصة القطاعات الانتاجية، ومساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال توفير المعرفة والتدريب وتحفيزهم لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق، وتتعاون فيها وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركاء آخرين.