فتح 275 قضية جنائية في أحداث اقتحام الكونغرس

جدة - عبدالحي حسين - فتح القضاء الأمريكي، 275 قضية جنائية في أعمال الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي في محيط مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن.

وقال مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام لمنطقة كولومبيا، في مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه تم فتح “275 قضية جنائية واتهام 98 شخصا في أعمال الشغب المذكورة”، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع عدد القضايا التي تم فتحها بهذا الشأن، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأكد على أن السلطات الأمريكية تركز بشدة على اعتقال مرتكبي الجرائم “الأكثر عنفا”. وفي وقت سابق أمس الجمعة، كشفت الجهة الرقابية الداخلية بوزارة العدل الأمريكية، عن اعتزامها التحقيق في كيفية استعداد وتجاوب الوزارة ووكالاتها مع أحداث الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي بمبنى الكونغرس.

ونقلت وكالة “أسوشيتيد برس” عن المفتش العام بالوزارة قوله إنه “من المقرر كذلك تقييم ما إذا كانت هناك أوجه ضعف في بروتوكولات أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل بما أثر سلبا على قدرة الوزارة أو وكالاتها على الاستعداد والتجاوب بفعالية مع الأحداث بمبنى الكابيتول في 6 يناير”.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونغرس؛ وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.