تعرف على حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

حذر المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية، من حالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف محافظات الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية سماء خالية من السحب وأجواء شديدة البرودة أثناء الليل وساعات الصباح الباكر على المناطق الجبلية لمحافظات ( صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء) مع احتمال تكون الصقيع على الأجزاء المرتفعة منها، وأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات ( إب، تعز، لحج، أبين، شبوه، وحضرموت)، بينما تكون الأجواء مشمسة معظم ساعات النهار.

وأضافت أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة الى غائمة جزئيا، والرياح معتدلة جنوبية شرقية إلى جنوبية السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال تصل أقصى سرعة لها إلى 24 عقدة خاصة على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية ومدخل باب المندب.

ولفتت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد أجواء جافة وبارده ليلا، صحوة ومشمسة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية:

* المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر وكذلك المسافرين إلى المحافظات الأنفة الذكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من التدني في درجات الحرارة الصغرى ومن صدمات البرد الشديدة.

* المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذلك رعاة المواشي والنحالين حفاظا عليها من اثارالبرودة الشديدة.

*مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن وخاصة الصغيرة منها من اضطراب البحر وارتفاع الموج في باب المندب والاجزاء الجنوبية من السواحل الغربية