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طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

أعلنت طيران الإمارات، الجمعة، عن تعليق رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا حتى إشعارٍ آخر.

 

وقالت الناقلة عبر موقعها الشبكي على الإنترنت، إنها ستُعلّق رحلاتها من وإلى سيدني، وبريسبان، وملبورن، وذلك لأسباب تشغيلية.

 

وأضافت: "ستُسيّر رحلات طيران الإمارات الأخيرة من وإلى هذه الوجهات الأسترالية كالتالي: دبي ‑ ملبورن 19 يناير 2020 (EK408)، وملبورن – دبي 20 يناير (K409)، دبي ‑ سيدني 18 يناير (EK414)، سيدني – دبي 19 يناير (EK415)، دبي ‑ بريسبان 16 يناير (EK430)، بريسبان – دبي 17 يناير (EK431).

 

وأشارت إلى أن المسافرين حاملي تذاكر ذات وجهات نهائية سيدني، وملبورن، وبريسبان، لن يتم قبولهم في مطار المغادرة بعد انتهاء الرحلات المذكورة.

 

وتابعت طيران الإمارات: "نعتذر عن أي إزعاج ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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