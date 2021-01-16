شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 3 عناصر شرطة في انفجار قنبلة بكابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ضابطا شرطة أفغانيان حتفهما وأصيب ثالث صباح اليوم السبت، عندما انفجرت قنبلة مغنطيسية مزروعة في سيارتهم في العاصمة الأفغانية، بحسب ماذكرته شرطة كابول.

ولم تعلن أى جماعةمسؤوليتها عن انفجار كابول، ولكن الحكومة تحمل حركةطالبان مسؤوليةوقوع مثل هذه الهجمات.

وقتلت مجموعة تابعة لحركة طالبان المتشددة 12 من عناصر قوات الأمن المحلية فى إقليم هيرات، غربي أفغانستان أمس الجمعة.

وقال تورلاى طاهري، وسردار بهادوري إن عناصر قوات الأمن كانوا يتناولون وجبة العشاء مساء يوم الجمعة عندما فتح المتشددون النار عليهم فى منطقة غوريان.

وقال المسؤولان إن المهاجمين المتشددين استولوا على أسلحة الجنود ولاذوا بالفرار، وتعد غوريان واحدة من أكثر المناطق اضطرابا فى الإقليم، حيث تسيطر حركة طالبان على معظم أراضيه.