شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإيرانية طائرات مسيرة مفخخة باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لإطلاق ميليشيا الحوثي عددا من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة يشكل تحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المملكة والمنطقة وتقويضا للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن، الأمر الذي يستوجب تحركا فوريا للمجتمع الدولي لوضع حد لتلك الاعتداءات.

وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.