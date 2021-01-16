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طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، الجمعة، عن تعليق رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا حتى إشعارٍ آخر.

 

وقالت الناقلة عبر موقعها الشبكي على الإنترنت، إنها ستُعلّق رحلاتها من وإلى سيدني، وبريسبان، وملبورن، وذلك لأسباب تشغيلية.

 

وأضافت: "ستُسيّر رحلات طيران الإمارات الأخيرة من وإلى هذه الوجهات الأسترالية كالتالي: دبي ‑ ملبورن 19 يناير 2020 (EK408)، وملبورن – دبي 20 يناير (K409)، دبي ‑ سيدني 18 يناير (EK414)، سيدني – دبي 19 يناير (EK415)، دبي ‑ بريسبان 16 يناير (EK430)، بريسبان – دبي 17 يناير (EK431).

 

وأشارت إلى أن المسافرين حاملي تذاكر ذات وجهات نهائية سيدني، وملبورن، وبريسبان، لن يتم قبولهم في مطار المغادرة بعد انتهاء الرحلات المذكورة.

 

وتابعت طيران الإمارات: "نعتذر عن أي إزعاج ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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