طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، الجمعة، عن تعليق رحلاتها من وإلى 3 وجهات في أستراليا حتى إشعارٍ آخر.



وقالت الناقلة عبر موقعها الشبكي على الإنترنت، إنها ستُعلّق رحلاتها من وإلى سيدني، وبريسبان، وملبورن، وذلك لأسباب تشغيلية.

وأضافت: "ستُسيّر رحلات طيران الإمارات الأخيرة من وإلى هذه الوجهات الأسترالية كالتالي: دبي ‑ ملبورن 19 يناير 2020 (EK408)، وملبورن – دبي 20 يناير (K409)، دبي ‑ سيدني 18 يناير (EK414)، سيدني – دبي 19 يناير (EK415)، دبي ‑ بريسبان 16 يناير (EK430)، بريسبان – دبي 17 يناير (EK431).

وأشارت إلى أن المسافرين حاملي تذاكر ذات وجهات نهائية سيدني، وملبورن، وبريسبان، لن يتم قبولهم في مطار المغادرة بعد انتهاء الرحلات المذكورة.

وتابعت طيران الإمارات: "نعتذر عن أي إزعاج ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".