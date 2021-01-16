شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان" بالبرلمان تناقش صياغة التصور العام لعمل اللجنة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً لها غدا الأحد في تمام الساعه 10 صباحا، لمناقشه ووضع التصور العام لصياغة الرؤية الخاصة بعمل اللجنة، وتتضمن مهام وأهداف ومراحل التنفيذ.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع، أيضاً صياغة التصور العام لشكل التحديات المحلية والإقليمية والخارجية التي تمس حقوق الإنسان.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أسفرت عن فوز النائب طارق رضوان عن حزب مستقبل وطن برئاستها، والنائبان أيمن أبو العلا عن حزب الإصلاح والتنمية ومحمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب بمقعدي الوكالة، وذلك بالتزكية.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز النائب محمد تيسير مطر عن تنسيقية شباب الأحزاب وحزب إرادة جيل بمقعد أمانه السر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" هى التي تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.