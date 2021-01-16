تطور جديد بشأن قرار مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 08:47 صباحاً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 8:15 صباحًا

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أنها سترسل قرار المجلس بمسائلة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع المقبل ، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة.

ولم تفصح بيلوسي، في مؤتمر صحفي عن موعد إرسال القرار، لكن مجلس الشيوخ لن يلتئم إلا في التاسع عشر من الشهر الجاري.

والأربعاء الماضي، صوت مجلس النواب الأميركي بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بـ”التحريض على التمرّد” انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأيد جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار “العزل”، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.

وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنّه حضّ أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول و”القتال” لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وقالت بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ إنّ “مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة”، مكرّرة التحذير من أنّ ترامب يشكّل “خطراً واضحاً وفورياً” على البلاد.

وبعيد توجيه مجلس النواب قراراً اتهامياً إلى ترامب لمحاكمته في مجلس الشيوخ بقصد عزله، لن ينعقد مجلس الشيوخ قبل الموعد المقرّر لاستئناف جلساته في 19 يناير.

وحال الشروع في إجراءات المحاكمة داخل مجلس الشيوخ وسارت بسرعة، فلن يتمّ التوصّل إلى حُكم نهائي إلا بعد أن يكون الرئيس ترامب قد غادر منصبه.