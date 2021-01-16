مصر.. 879 حالة إصابة جديدة بكورونا و52 وفاة

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 08:47 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن تسجيل 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة، مقارنة بـ 1022 إصابة و59 وفاة الخميس.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 720 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 154620 حالة من ضمنهم 121792 حالة تم شفاؤها، و8473 حالة وفاة”.

وأوضح أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

تراجع الأرقام

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الصحة المصرية، رصد انخفاض في حالات الإصابة بكورونا بنسبة تقدر بنحو 21 بالمئة خلال الأسبوع الأول من يناير، مقارنة بأواخر شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن حالات الحجز بالمستشفيات تقلصت بنسبة تقدر بنحو 10.5 بالمئة، فضلًا عن تراجع الحالات الحرجة بالعناية المركزة إلى 8 بالمئة، مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية على الرغم من انخفاض الحالات.

وأشارت زايد إلى أن استقرار، أو انخفاض، أعداد الحالات خلال الأيام الماضية شيء إيجابي، مرجعة الأمر إلى تشبع الإصابة بالفيروس بالأماكن التي ينتشر بها أعداد الحالات، بحسب ما نقلت “الشروق”.

وذكرت أنه لا يمكن الجزم بتجاوز مصر ذروة الموجة الثانية من فيروس كورونا، لافتة إلى انخفاض الوفيات من كورونا وكذلك من أصحاب الأمراض المزمنة.