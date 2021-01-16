شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف السجل الأسود لأردوغان تجاه معارضيه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

"رئيس ذو وجهين".. هذا الوصف ينطبق على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الذى دائما ما يتحدث عن الديمقراطية وحرية التعبير، ولكن عند النظر فى الأوضاع التى تشهدها بلاده، نجد النقيض تماما حيث باتت مجرد تدوينة عبر مواقع التواصل كفيلة بالزج بصاحبها فى السجن، فبلا سابق إنذار يجد آلاف الأتراك أنفسهم وراء القضبان، فسلسلة الاعتقالات والانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المعارضين للنظام التركى، وصلت إلى أعلى درجات الجرائم التى ترتكبها سلطات الرئيس.



إن حملة القمع والانتهاكات التى اتخذها أردوغان فى بلاده ظلت مطية لإحكام قبضته على مفاصل الدولة، الأمر الذى جعل تركيا تتصدر خلال عام العام الماضى قائمة الدول التى يتعرض شعبها لانتهاكات قمعية على يد سلطات "العدالة والتنمية"، لترتفع معدلات انتهاكات حقوق الإنسان فى عام واحد بنسبة 20% خلال أول شهر بالعام الجديد.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت"، أن حكومة العدالة والتنمية سجلت نحو 40 خرقًا للمادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير، فضلًا عن احتلال أنقرة للمرتبة الثانية فى انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة بواقع 53 إدانة دولية.

وتابع التقرير أنه يتعرض المعتقلون فى السجون التركية لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان من تعذيب، وسوء معاملة وتعمد إهمال الإجراءات الصحية، وغيرها من المخالفات القانونية المجردة من الإنسانية، وقد ارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحى إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا. إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى فى السجون، وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020.

من جانبه، كشف عضو حزب "الشعب" الجمهورى التركي، سازجين تانريكولو، عن ارتفاع معدلات انتهاك حرية الرأى والتعبير فى تركيا تحت حكم أردوغان، وذلك فى تقرير رصد فيه تصاعد حالات احتجاز الصحفيين، واعتقالهم، وإصدار أحكام بحقهم، فضلًا عن حجب وحذف آلاف الأخبار والتقارير التى تناولت فساد الحكومة وانتهاكات أعضائها بحق أبناء الشعب التركي.

وحسب تقرير "تانريكولو"، فقد جرى إصدار أحكام بحق 29 من الصحفيين والكتاب والناشرين فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2020. كما جرى اعتقال 20 صحفيًا إلى جانب التحقيق مع 57، واحتجاز 65 والاعتداء على 20 صحفيًا آخرين.

وأضاف التقرير، أنه فى حين بلغ عدد حالات حظر البث والنشر 4 حالات فى عام 2010، إلا أن هذا العدد ارتفع إلى 37 فى عام 2015، ومن ثم سجل رقمًا قياسيًا فى عام 2018 بتسجيل 164 حالة. كما جرى تقييد الوصول إلى 537 خبرًا ووسيلة إعلامية مطبوعة.

وأشار تانريكولو، فى تقريره، إلى أن السلطات اعتقلت 20 صحفيًا منذ بداية العام 2020، وتمت مقاضاة 187 شخصًا بسبب مشاركاتهم وتغريداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستشهد التقرير بتعليق منظمة "مراسلون بلا حدود" على دخول قانون الرقابة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى حيز التنفيذ فى الأول من أكتوبر الماضى. فقد أشارت المنظمة إلى أن 347 خبرًا خضعت للرقابة على الأقل فى تركيا فى آخر 3 أشهر، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه خلال عامى 2018 و2019، تم فرض ما يقرب من 150 حظرًا، وتجاوز عدد الأخبار المحظورة والمحذوفة من الإنترنت آلاف الأخبار.

كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أنه جرى فرض أكثر من 600 قرار حظر نشر من خلال المحاكم منذ عام 2010. ومن بين الموضوعات الإخبارية التى فُرض حظر النشر فيها، كانت هناك حوادث مثل جرائم القتل فى العمل، ومزاعم الفساد، والعنف ضد المرأة، وقضايا الاغتصاب.

وفى هذا السياق، بلغ عدد حالات حظر النشر التى تم صدرت عبر المحاكم 37 فى عام 2015، و164 فى عام 2018 بعد أن كانت 4 فقط فى عام 2010.

وفى سياق متصل، أكد نائب حزب الشعب الجمهورى التركي، والى آغبابا، أن السلطة الحاكمة رأت فى فيروس كورونا فرصة لزيادة الضغط والسيطرة على المجتمع، حيث جرى إسكات العاملين فى الصحافة بالتهديدات والعقوبات، كذلك تم إغفال حق الجمهور فى الحصول على المعلومات مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن انتهاكات السلطان العثمانى لم تقتصر فقط على الصحفيين والمعارضين بل شملت أيضا النساء، حيث كشف تقرير لمؤسسة ماعت عن الجرائم والانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد النساء فى تركيا، وهو الأمر الذى أدى إلى الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك المرأة من حقوقها، وتعرضها للعنف.

وشهدت الفترة الماضية العديد من التظاهرات النسائية التى خرجت ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها فى إسطنبول، مطالبين بحقوقهن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الإحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حتفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال عام 2018.

ولفت التقرير، إلى أنه رغم أن تركيا توقع على اتفاقية إسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة فى تركيا.