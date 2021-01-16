البحرين تنفي تقرير لـ"الجزيرة" عن مظاهرة تتعلق بإسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الداخلية البحرينية، صحة ما بثته قناة الجزيرة القطرية، عن مظاهرة مزعومة بدعوى تعيين إسرائيل قائما بالأعمال لدى المملكة.

واعتبرت ما بثته القناة القطرية "غير واقعي ويفتقد للمهنية ويؤكد توجهها وسياستها الإعلامية العدائية ضد البحرين من خلال تقاريرها المضللة، وأفلامها المفبركة".

وفي سلسلة تغريدات لحساب الإعلام الأمني على تويتر، قالت الداخلية البحرينية إنها لم تسجل بلاغات عن أي تظاهرات في المملكة مثلما نقلته "الجزيرة" عن جمعية الوفاق المنحلة.

ووافقت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- خلال قمة "العلا" التي عقدت مؤخراً في السعودية، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.

وبادرت وزارة الخارجية البحرينية، بدعوة دولة قطر لإرسال وفد رسمي لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين تنفيذا لبيان "قمة العلا" الخليجية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وإسرائيل وقعت بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.

ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، وسط توقعات بالتحاق دول أخرى بالمنطقة بركب السلام.