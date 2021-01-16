شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تناقش اليوم منحة دعم لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة، اليوم السبت، وذلك لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (730) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة فى القطاع السياحى فى جمهورية مصر العربية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27/10/2020 و8/11/2020.

أسفرت نتائج انتخابات هيئة مكتب لجنة السياحة بمجلس النواب، عن فوز النائبة نورا على بالتزكية برئاسة لجنة السياحة، كما فاز عمر هندى، ومحمد عبد المقصود بوكالة اللجنة، بينما فازت النائبة أمانى إميل جرس الشعولى بأمانة السر.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين لتخرج صياغة مكتملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.