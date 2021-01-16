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الصين تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ):
سجلت الصين اليوم السبت 130 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) دون تسجيل وفيات.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن 90 من تلك الحالات المؤكدة كانت في مقاطعة خبي المتاخمة لبكين، التي شهدت أكبر تفش للفيروس في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن تم تسجيل 23 حالة أخرى في مقاطعة هيلونججيانج في شمال شرقي البلاد.

وتم تسجيل 15 إصابة بين وافدين من الخارج.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 88118 حالة إصابة مؤكدة، بينما استقر عدد الوفيات عند 4635 حالة وفاة، وفقا للجنة الصحة الوطنية.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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