لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا- (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1038 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبقى معدل الوفيات اليومي فوق ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن حصيلة ضحايا كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء وصلت إلى 208 آلاف و133 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 66 ألفا و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8 ملايين و390 ألفا و341 حالة.

يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني في الوفيات بعد الولايات المتحدة.​