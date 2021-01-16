محمد الفلاح - علاء مبارك يعلن رفع اسم عائلته من قائمة العقوبات في بريطانيا

السبت 16 يناير 2021

أعلن علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، عن رفع اسم والده والعائلة من قائمة العقوبات في المملكة المتحدة.



وقال علاء مبارك عبر تغريدة له على ”تويتر“ إن بريطانيا قررت ذلك وفقًا لحكم صدر عن محكمة من جانب السلطات البريطانية.

وكتب نجل الرئيس المصري الراحل قائلًا: ”بعد حكم محكمة العدل الأوروبية قرار جديد من السلطات البريطانية، وتستمر الحقيقة في الظهور ولو بعد حين، الحمد لله“.

وأرفق علاء في تغريدته تصريحا صحفيا أدلى به شقيقه جمال، لإحدى وسائل الإعلام البريطانية، جاء فيه: ”إن قرار المملكة المتحدة بعدم تطبيق عقوبات مماثلة لتلك التي فرضها الاتحاد الأوروبي هو تطور مهم لأسرته“.

وأضاف قائلًا أنه: ”أمر مهم بشكل خاص في حالته، حيث كانت مدينة لندن مكان إقامته وعمله المهني على مدار ما يقرب من 10 سنوات“.

وتابع: ”يأتي هذا التطور الأخير بعد قرار محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر/كانون الأول 2020، بإلغاء العقوبات ذات الصلة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك والتي حكم بأنها غير قانونية منذ البداية“.