الرئيس اليمني يجري تعيينات في مناصب رفيعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، مرسومين بتعيين هيئة رئاسة للمجلس التشريعي، ومدعيا عاما للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن الرئيس هادي عين مستشاره رئيس الوزراء السابق، أحمد عبيد بن دغر رئيسا لمجلس الشورى، وكلا من عبدالله محمد أبو الغيث، ووحي طه عبدالله جعفر أمان نائبين لرئيس مجلس الشورى.



وعيّن الرئيس اليمني، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أحمد أحمد صالح الموساي نائبا عاما للجمهورية اليمنية.

يشار إلى أن مجلس الشورى اليمني هو المخول بممارسة السلطة التشريعية إلى جانب مجلس النواب، ويعين رئيس الجمهورية هيئة رئاسة المجلس والأعضاء من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية للاستفادة من خبراتها.

وفي ديسمبر/كانو الأول الماضي، أصدر الرئيس اليمني، قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبدالملك، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية.