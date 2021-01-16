عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تحذر العالم من برامج إيران النووية والصاروخية

السبت 16 يناير 2021

الخليج 365

قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، السبت، إن برامج إيران النووية والصاروخية والعسكرية تشكل تهديدا لأمن العالم.



وأكد بومبيو، أن واشنطن استهدفت طهران بعقوبات جديدة لمنع نقل 15 نوع من المعادن لإيران والتي تستخدم في برامجها النووية والعسكرية والصاروخية.

وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترامب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران في إطار زيادة للضغوط على طهران مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب.

والأربعاء الماضي، كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

التقرير السري لمفتشي الوكالة، والذي نشرته وسائل إعلام، أكد أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستركب معدات لمعالجة اليورانيوم في موقع بمحافظة أصفهان خلال الأشهر الأربعة أو الخمسة المقبلة.

وفجرت الخطوة الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم غضبا دوليا واسعا، ووعيدا بفرض عقوبات جديدة على النظام.