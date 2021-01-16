أسرة ترامب تحزم أمتعتها لتغادر البيت الأبيض

الشارقة - اميمة ياسر - يخطط دونالد ترامب لعقد "حفل وداع" عسكري غير مسبوق مع 21 طلقة تحية وحرس ألوان وموسيقى عسكرية في صباح يوم تنصيب بايدن.

وسيقيم الرئيس دونالد ترامب حدثًا وداعًا غير مسبوق في قاعدة أندروز المشتركة صباح يوم تنصيب جو بايدن ، ثم يغادر المدينة قبل أن يؤدي خليفته اليمين الدستورية.

وسيجري وداع ترامب في القاعدة خارج واشنطن حيث يقع المقر الرئيسي للطائرة الرئاسية. لم يعقد أي رئيس للولايات المتحده حفل وداع خاص به.

كما يخطط ترامب للسفر إلى مقر إقامته في مار ألاغو قبل أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية ظهرًا، وهو الوقت الذي سيصبح فيه بايدن الرئيس السادس والأربعين للبلاد.

وانشغلت ميلانيا ترامب وموظفو البيت الأبيض بحزم أمتعتهم.

بدأت السيدة الأولى سرا بتعبئة المسكن قبل أن يقر زوجها بأنه خسر الانتخابات - وعمل خلسة مع الموظفين حتى لا يغضبه.

قال مسئول في البيت أن ( ميلانيا ترامب ) ليست حزينة على الرحيل.

وستنتقل العائلة الأولى إلى Mar-a-Lago بعد مغادرة واشنطن العاصمة. وسيبقي ترامب بعض موظفي البيت الأبيض الحاليين في متناول اليد بينما يخطط لخطوته التالية.

وشوهدت شاحنات متحركة خارج مبنى المكتب التنفيذي في أيزنهاور يومي الأربعاء والخميس حيث تستعد العائلة الأولى وموظفو إدارة ترامب للخروج من المبنى.

كما شوهدت صناديق التعبئة خارج أبواب المكاتب في الجناح الغربي حيث شوهد مساعدون يسحبون صناديق الصحف والأعمال الفنية وتمثال نصفي لنكولن.

ظهرت في بعض الصناديق نسخ من نيويورك بوست وواشنطن بوست من فترة رئاسة ترامب. وظهر صندوق آخر يحتوي على ما يشبه مضرب بيسبول تذكاري. المربعات الأخرى كانت تسمى "أرشيف مكتب الزائر" و"التخزين".

بعض الصناديق كانت مكتوب عليها "هدايا المكتبة الرئاسية". لم يحدد ترامب بعد أي خطط لمرحلة ما بعد الرئاسة، من إنشاء مكتب إلى اختيار موقع لمكتبة رئاسية محتملة.

فتح ترامب باب الترشح للبيت الأبيض مرة أخرى في عام 2024 ، لكن مجلس الشيوخ قد يغلق الباب في أقرب وقت الأسبوع المقبل، عندما تبدأ المحاكمة الثانية لعزل ترامب. في حالة إدانته، يمكن أن يمنع مجلس الشيوخ ترامب من الترشح لمنصب فيدرالي مرة أخرى - وحتى تجريده من معاشه التقاعدي.

في غضون ذلك، شوهدت شاحنات متحركة في حي كالوراما الراقي بالعاصمة ، خارج منزل جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب.

قام المحركون المستأجرون بتحميل الأثاث والأعمال الفنية بعناية، وكلها ملفوفة لمنع التلف أثناء النقل.

الزوجان، اللذان كانا مستشارين للبيت الأبيض طوال فترة ولاية دونالد ترامب ، يتبعانه إلى فلوريدا بعد أن يترك منصبه. حيث اشترى كوشنر وإيفانكا ترامب مؤخرًا منزلًا بقيمة 30 مليون دولار في جزيرة Indian Creek في ميامي.