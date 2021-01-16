أسعار النفط تعمق الأزمة في الجزائر.. عجز الميزان التجاري يرتفع إلى 73.4%

جدة - عبدالحي حسين - قالت الجزائر إن عجز الميزان التجاري للبلاد ارتفع إلى 10.6 مليارات دولار في عام 2020، من 6.11 مليارات دولار في 2019، بزيادة 73.48 في المائة.

وجاء ذلك في تصريح، أدلى به مدير التجارة الخارجية في وزارة التجارة الجزائرية، خالد بوشلاغم، أمس الخميس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح المتحدث نفسه أن واردات البلاد تراجعت بمقدار 7.4 مليارات دولار أو 18 في المائة، إلى 34.4 مليار دولار في عام 2020 من 42 مليار دولار في عام 2019.

وأشار بوشلاغم إلى أن الصادرات الجزائرية تراجعت هي الأخرى بمقدار 10 مليارات دولار، أو بنسبة 33 في المائة، من 35.8 مليار دولار في عام 2019 إلى 23.8، العام الماضي.

وعزا المسؤول التراجع الحاد للصادرات الجزائرية إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب انكماش الطلب، نتيجة القيود في مواجهة جائحة كورونا.

ويعتمد اقتصاد الجزائر إلى حد كبير على عائداته من النفط، والغاز، التي تشكل 93 في المائة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي وفق بيانات حكومية رسمية.