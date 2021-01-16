محمد الفلاح - بنس يجري أول اتصال هاتفي مع إدارة بايدن

السبت 16 يناير 2021

تحدث نائب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته مايك بنس مع خليفته كامالا هاريس هاتفيا الخميس، وفق ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس الجمعة.



ويعكس ذلك سلوكا مناقضا للمنهج الذي يتبناه دونالد ترامب في التعامل مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولم يوجه ترامب بعد تهنئة للفائز في الانتخابات الرئاسية حتى قبل خمسة أيام فقط من تنصيبه.

وسيتوجه الملياردير الجمهوري إلى منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا صبيحة تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.

لكن من المقرر أن يشارك نائبه مايك بنس في مراسم التنصيب.

وتدهورت العلاقة بين ترامب وبنس منذ إقرار نائب الرئيس في 6 كانون الثاني/يناير بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات، أي قبل اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس في حادثة خلفت خمسة قتلى.