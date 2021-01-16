وفيات «كورونا» تتجاوز المليونين عالميا

كشف إحصاء رويترز أن الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت المليونين اليوم الجمعة، فيما تسعى دول العالم لشراء اللقاحات ورصد سلالات جديدة للفيروس.

واستغرق الأمر تسعة أشهر إلى أن سجل العالم المليون وفاة الأولى بسبب الفيروس، إلا أنه لم يمر سوى ثلاثة أشهر بعد ذلك للوصول إلى مليوني وفاة مما يبرز معدلا متسارعا للوفيات بسبب المرض.

وبحسب إحصاء رويترز، تجاوز متوسط الوفيات في 2021 حتى الآن 11900 وفاة في اليوم الواحد أو بمعدل وفاة شخص واحد في كل ثماني ثوان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان عبر الفيديو "بلغ عالمنا مرحلة مؤلمة للغاية"، ودعا للمزيد من التنسيق والتمويل عالميا لجهود التطعيمات.

وبحسب توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن من الممكن لإجمالي الوفيات أن يقارب مليونين و900 ألف بحلول أول أبريل نيسان.



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