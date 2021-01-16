أعلنت شركة العربية للطيران في إمارة الشارقة عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة بدءًا من 18 من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت الشركة في تغريدة على تويتر "العربية للطيران تعلن عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى العاصمة القطرية الدوحة من 18 كانون الثاني/يناير الجاري".

وبهذا ستكون الشركة أول ناقلة إماراتية تستأنف الطيران إلى قطر منذ الإعلان عن اتفاق العلا.



كانت هذه تفاصيل خبر العربية للطيران تعلن استئناف رحلاتها إلى الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.