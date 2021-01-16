تونس .. احتجاجات ليلية وأعمال شغب تخترق حظر التجوال الليلي

استخدمت قوات الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ومثيرين للشغب في مواجهات ليلية تشهدها أحياء شعبية بولاية سوسة لليوم الثالث على التوالي.

وقطع شبان طرقا وأشعلوا عجلات مطاطية وحاويات القمامة في حي بير الشباك وفي حي كوشة البيليك ودخلوا في مواجهة مع قوات الأمن.

وقال مصدر أمني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "بعض الاحياء تشهد أعمال شغب ولكن الوحدات الأمنية منتشرة في المنطقة".

وليل أمس الخميس شهدت منطقة سيدي عبد الحميد محاولات لنهب محال تجارية كبرى تصدت لها الشرطة، وفق مصدر أمني.

وشهدت ولاية سليانة أيضا مواجهات اليوم بين الشرطة ومحتجين غاضبين بسبب اعتداء شرطي على راعي غنم. وتشهد الشوارع عمليات كر وفر بين الجانبين.

وتتزامن التحركات في الأحياء وفي بعض الولايات الأخرى مع فترة الحجر الصحي التام وحظر التجوال الليلي في أنحاء البلاد.

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