مجلس الأمن يوافق على "كوبيش" مبعوثا أمميا إلى ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دبلوماسيون، السبت، إن مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد رشح كوبيش لخلافة غسان سلامة الذي استقال من المنصب في مارس/آذار الماضي بسبب الإجهاد.



وتولت ستيفاني وليامز، نائبة سلامة، منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.

وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

ويأتي تعيين كوبيش بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة جوتيريس تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".



وتقود البعثة الأممية في ليبيا بالإنابة الآن الأمريكية ستيفاني وليامز التي تسير 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أسهمت في التوصل لوقف إطلاق النار وإعادة تصدير النفط وتبادل للأسرى.