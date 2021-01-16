عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قبيل مراسم تنصيبه.. بايدن: أشعر بالأمان

السبت 16 يناير 2021

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، إنه يشعر بالأمان قبيل مراسم تنصيبه رئيسا الأسبوع المقبل.



وبعد حديثه عن خطته للتطعيمات للوقاية من كوفيد-19، وجه أحد الصحفيين إلى بايدن سؤالا عما إذا كان يشعر بالارتياح بالرغم من الإفادات الاستخباراتية التي تشير إلى تهديدات أمنية في يوم التنصيب، ليجيب بايدن "نعم".

وأوضح بايدن خلال مؤتمر صحفي، سنستخدم كلّ موارد الحكومة الفدراليّة لإنشاء آلاف مراكز التطعيم المحلية، في الصالات الرياضية أو الملاعب، وتشمل خطّة الرئيس المنتخب أيضا حشد مئة ألف فرد من مقدّمي الرعاية الصحية من أجل إجراء اللقاحات.

وأضاف: "أعدكم، سنتعامل مع هذا الوضع كما لم يحدث من قبل".

ورغبة منه في الظهور بصفته الرجل المسؤول بعد ثاني لائحة اتهام تمثل سابقة تاريخية وجهت لدونالد ترامب، كشف بايدن الخميس خطة تحفيز اقتصادي عملاقة بقيمة 1,9 مليار دولار.

ويريد بايدن البالغ 78 عامًا الآن إظهار قدرته على التغلب على منشأ هذه الأزمة ألا وهو الوباء الذي خلف في المتوسط منذ بداية كانون الثاني/يناير أكثر من ثلاثة آلاف وفاة يوميًا في الولايات المتحدة مع تسجيل أكثر من 238 ألف إصابة كل يوم.

وهذه الحصيلة المروعة قال مسؤولو الصحة إنهم توقعوها إثر عطلة نهاية العام ولم يخفف منها بدء حملة التطعيم على نحو بطيء. فقد تلقى نحو 9,7 ملايين أميركي الجرعة الأولى من اللقاح حتى الجمعة، و1,3 مليون جرعة ثانية. وهذا العدد أدنى بكثير مما وعدت به إدارة ترامب التي قالت إنها ستعطي اللقاح لعشرين مليون شخص قبل نهاية عام 2020.